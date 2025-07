Comasco

MOZZATE – Un campo gonfiabile, sei giocatori per squadra e tanto divertimento: arriva il primo torneo di calcio balilla umano, un evento fuori dagli schemi promosso da Inter Club Mozzate con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento è per sabato 19 luglio in piazza Cornaggia, con fischio d’inizio previsto alle 15. La formula prevede una fase a gironi con partite secche della durata di 7-10 minuti. A seguire, quarti di finale, semifinali e la finalissima, in base al numero delle squadre partecipanti.

Ogni team potrà iscrivere fino a 10 persone, ma saranno solo 6 i giocatori in campo. L’iniziativa si propone come occasione per trascorrere un pomeriggio all’insegna dello sport e della condivisione, coinvolgendo giovani e adulti in una sfida all’ultima rete.

