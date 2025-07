Lo ha detto l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, commentando lo stanziamento di oltre 135mila euro destinato al Parco Campo dei Fiori, unico della provincia di Varese incluso nel piano regionale di riparto per le aree protette.

“Il Campo dei Fiori – ha aggiunto Caruso – è un “altare verde” affacciato su Varese. Sostenere il suo sviluppo significa dare valore alla Lombardia che crede nei territori e nella bellezza”.

“Ringrazio l’assessore Comazzi – ha proseguito – per l’attenzione concreta dimostrata verso il Parco Campo dei Fiori e, più in generale, per l’impegno con cui sta accompagnando la crescita e la cura delle nostre aree protette”.

Il Parco Regionale Campo dei Fiori, istituito nel 1984, si estende per oltre 6.000 ettari tra le vette prealpine del Varesotto, comprendendo al suo interno riserve naturali, percorsi escursionistici, siti di interesse storico e culturale – tra cui il Sacro Monte di Varese, patrimonio dell’umanità Unesco – e una fitta rete di borghi e santuari legati alla tradizione del territorio.