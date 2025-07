VENEGONO SUPERIORE – CASTIGLIONE OLONA – Un forno e un bar che da decenni fanno parte della vita quotidiana delle comunità locali entrano ufficialmente tra le “Attività storiche e di tradizione” riconosciute da Regione Lombardia. Si tratta del Panificio Barbatti Bice di Venegono Superiore e del Caffè Lucioni di Castiglione Olona.

A Venegono Superiore, in via Marconi 2, il panificio Barbatti rappresenta un punto di riferimento dal 1955 per la produzione artigianale di pane e specialità alimentari, oggi premiata come storica bottega artigiana. Un riconoscimento che celebra non solo la longevità dell’attività, ma anche la capacità di custodire e tramandare saperi legati alla tradizione del buon pane di paese.

A Castiglione Olona, invece, in via Papa Celestino 20, il Caffè Lucioni, gestito da Elena Lucioni, è stato inserito tra i negozi storici. Aperto nel 1968, il locale è da sempre punto di ritrovo per i cittadini, con il suo doppio servizio di bar e tabaccheria.

Il riconoscimento arriva nell’ambito dell’ultimo aggiornamento dell’albo regionale, che ha visto l’ingresso di altre 591 realtà storiche lombarde: tra queste, 300 negozi storici, 132 botteghe artigiane e 159 locali storici. Con queste nuove assegnazioni, il totale delle imprese premiate supera quota 4.400.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato l’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi, che ha dichiarato: “Il marchio di Attività Storica e di Tradizione rappresenta il grazie di Regione nei confronti di imprese che rendono grande i nostri territori con il proprio lavoro. Sono un presidio fondamentale per le comunità, assicurano servizi, occupazione e qualità della vita. Regione Lombardia sarà sempre al loro fianco con convinzione e concretezza”.

Il riconoscimento rappresenta dunque non solo un attestato di valore per le attività premiate, ma anche un simbolo di continuità, resilienza e legame con la comunità locale.