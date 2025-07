Cronaca

SARONNO – Lunedì pomeriggio, un incidente stradale all’incrocio tra via Volta e via Colombo ha causato danni importanti alla zona pedonale. Due auto si sono scontrate e, a seguito dell’impatto, uno dei veicoli è finito sul marciapiede, abbattendo i parapedoni e distruggendo parte del cordolo e della pavimentazione.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Gli agenti hanno provveduto a transennare l’area danneggiata, rendendola temporaneamente inaccessibile ai pedoni per motivi di sicurezza.

Sono in corso accertamenti per chiarire le responsabilità dell’incidente. Al momento, il tratto interessato è ancora delimitato da nastro segnaletico e detriti, in attesa degli interventi di ripristino.

