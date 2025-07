Città

SARONNO – Il Comune ha svelato il programma di eventi per il mese di agosto. Concerti, cinema all’aperto, laboratori per bambini e uno speciale Ferragosto comico: prosegue anche nel mese di agosto il calendario estivo di eventi promosso dal comune di Saronno, con appuntamenti pensati per tutti i gusti e tutte le età. Cuore delle serate saranno il giardino di Villa Gianetti, trasformato in spazio conviviale con musica e street food, e il cortile di Casa Morandi, che continuerà a ospitare la rassegna cinematografica sotto le stelle fino a settembre.

Cinema sotto le stelle e Animatica

Fino a domenica 7 settembre il Cortile di Casa Morandi (viale Santuario 2) accoglie il pubblico per le proiezioni serali della rassegna Cinema sotto le stelle, con inizio alle 21.15. Il biglietto ha un costo di 3,50 euro per i film italiani ed europei, 6,50 euro per gli altri titoli. Il programma completo è disponibile sul sito www.cinemasaronno.it. Lo spazio ospiterà anche Animatica, il festival di corti d’animazione giunto alla sua terza edizione, in programma venerdì 5 e sabato 6 settembre. Promosso dall’associazione Il Tassello in collaborazione con il Comune, l’evento offre una selezione di opere originali italiane e internazionali, coinvolgendo un pubblico sempre più numeroso.

Estate in Villa tra food, musica e comicità

Villa Gianetti sarà invece la location dei due weekend Estate in Villa – Beer Park, in programma da giovedì 7 a domenica 10 agosto e da giovedì 28 a domenica 31 agosto. Ogni sera, a partire dalle 18, spazio a food & drink con Paneliquido e alle 21.30 via ai concerti. Venerdì 8 agosto protagonista sarà la cantautrice milanese Chiara Elisa Boi (in arte Chibo), con lo spettacolo comico-musicale “Canto i muri”, direttamente dal palco di Zelig. Tra gli altri ospiti anche Massi Giraildisco (9 agosto), i Rudies on Barrio (29 agosto), Fabio Borgetti con un dj set anni ’90 (30 agosto) e il duo Barbapedana con le canzoni dell’osteria milanese (31 agosto). Venerdì 15 agosto, sempre a Villa Gianetti alle 21.30, è in programma lo spettacolo di Ferragosto con le comiche Alessandra Ierse e Laura Magni del gruppo Le Scemette.

Un laboratorio tra i girasoli per i più piccoli

Sabato 30 agosto sarà la volta dei bambini, con l’ultimo appuntamento de L’estate dei bambini nella Biblioteca civica “Oriana Fallaci” (viale Santuario 2). Il laboratorio creativo “Nel campo dei girasoli” stimolerà fantasia e manualità: due i turni previsti, alle 9.45 per i bimbi dai 3 ai 6 anni e alle 11 per quelli dai 6 ai 10. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a [email protected] o chiamando 0296701153 / 029609075.

Lo sport torna protagonista in centro città

Domenica 7 settembre il centro cittadino ospiterà Sport al centro, la tradizionale festa delle associazioni sportive saronnesi. Dalle 9 alle 18 piazza Libertà, corso Italia, piazza del Mercato e le vie vicine si animeranno con stand, campi da gioco e dimostrazioni aperte a tutti. I giovani fino a 14 anni potranno ritirare il passaporto dello sportivo al punto informazioni del Nucleo Sport per ricevere un omaggio. Novità di quest’anno è il corso gratuito di mini-moto da strada a cura del Moto Club Saronno, che si svolgerà in piazza del Mercato. In caso di maltempo, l’intera manifestazione sarà rinviata a domenica 14 settembre.