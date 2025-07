Cronaca

SARONNO – Spera di ritrovare almeno i documenti e le foto dei nipotini la saronnese vittima di un furto avvenuto nella mattinata di martedì in un bar del centro. La donna si era seduta per una pausa caffè, appoggiando la borsa accanto a sé. Solo quando si è alzata ha notato che la cerniera era stata aperta, nonostante fosse certa di averla chiusa per precauzione.

A quel punto ha controllato e si è accorta che il portafoglio era sparito. All’interno c’erano 300 euro in contanti, appena prelevati, documenti personali, alcune tessere e le fotografie dei suoi nipoti, a cui era molto legata. La saronnese si è rivolta subito al comando di polizia locale In Municipio per denunciare l’accaduto.

L’episodio conferma come nemmeno l’estate fermi i borseggiatori, che continuano ad agire anche in pieno giorno e nei locali frequentati.

