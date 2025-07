Città

SARONNO – Sono due le realtà di Saronno che entrano ufficialmente nell’albo regionale delle Attività Storiche e di Tradizione: la Tramezzani Srl, storica azienda di attrezzature con sede in via Varese, fondata nel 1968, e la fioraia Carla Morandi, titolare dell’omonima attività in via Marconi dal 1983. Con oltre 40 anni di attività senza interruzioni, entrambe sono state premiate per aver contribuito in modo continuativo alla vita economica e sociale della città.

A ricevere lo stesso prestigioso riconoscimento anche “Tutto per Animali”, negozio aperto nel 1968 in via Trieste 925 a Caronno Pertusella, e la Farmacia Staurenghi di piazza San Pietro 15 a Uboldo, attiva dal lontano 1914: un vero punto di riferimento per la cura della persona in paese.

Il riconoscimento è stato conferito da Regione Lombardia, che ha inserito complessivamente 591 nuove attività nell’albo dedicato a negozi, locali e botteghe attive da almeno quarant’anni. L’elenco, aggiornato al 2025, conta ora 4.477 imprese in tutta la regione: 300 negozi storici, 132 botteghe artigiane e 159 locali pubblici.

Ad annunciare l’iniziativa è stato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi: “Il marchio di Attività Storica e di Tradizione rappresenta il grazie di Regione nei confronti di imprese che rendono grande i nostri territori con il proprio lavoro. Negozi, locali e botteghe storiche sono una parte fondamentale del nostro tessuto economico e garantiscono un presidio fondamentale per le comunità anche dal punto di vista della sicurezza, assicurando servizi, occupazione e contribuendo alla qualità della vita sui territori”. Secondo Guidesi, si tratta di realtà che “nel corso dei decenni hanno saputo vincere le sfide quotidiane e innovarsi nel segno della tradizione, spesso attuando con successo il ricambio generazionale. Saremo sempre, con convinzione e concretezza, dalla loro parte”.

Per le quattro attività del Saronnese, il riconoscimento arriva come conferma di una lunga storia fatta di professionalità, dedizione e forte legame con il territorio.

