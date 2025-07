Saronnese

UBOLDO – Un aiuto concreto per affrontare le spese scolastiche: è questo lo spirito dell’iniziativa promossa dal comune di Uboldo, che ha attivato un contributo economico destinato ai residenti con figli in procinto di iniziare la prima media.

Libri, quaderni e materiale didattico rappresentano ogni anno un costo non indifferente, soprattutto per chi si trova in difficoltà economica. L’amministrazione comunale ha dunque predisposto un bando attraverso il quale le famiglie possono richiedere un sostegno economico per coprire parte o la totalità di queste spese.

L’agevolazione si divide in due modalità:un rimborso parziale fino a 100 euro per le famiglie che rientrano nei requisiti base; un sostegno completo fino a 300 euro per chi presenta un Isee in corso di validità non superiore a 10.000 euro.

La misura è rivolta esclusivamente ai residenti di Uboldo, con figli iscritti al primo anno delle scuole medie, sia pubbliche che paritarie, anche se situate fuori paese. L’importo riconosciuto sarà versato entro la fine di ottobre, in tempo utile per fronteggiare l’avvio dell’anno scolastico.

Per ottenere il contributo, è necessario inviare la domanda entro il 30 settembre 2025, compilando il modulo ufficiale reperibile sul sito del comune. Alla richiesta dovranno essere allegati un documento di identità e, nel caso del contributo più elevato, l’attestazione Isee. La documentazione potrà essere trasmessa via email agli indirizzi [email protected] o [email protected] o consegnarla direttamente all’ufficio protocollo comunale.

(foto d’archivio)

