ilTra

VENEGONO INFERIORE – Musica, cocktail e street food per una serata tutta da vivere al parco di via Menotti. È in programma sabato 19 luglio l’evento “Venegono Open Air”, una proposta estiva pensata per animare il paese con un mix di divertimento e relax.

A partire dalle 18 e fino alla mezzanotte, l’area verde di Venegono Inferiore ospiterà un dj set con la selezione musicale firmata da “This is not”, accompagnato da Andrea Corazzin e we.amps, per una colonna sonora coinvolgente e tutta da ballare.

L’appuntamento, a ingresso libero, sarà arricchito da un’area dedicata allo street food e a un cocktail corner, sempre attivi dalle 18, per offrire al pubblico la possibilità di gustare specialità e drink in un’atmosfera informale e accogliente.

“Venegono Open Air” si svolge al parco comunale di via Menotti, con il patrocinio del comune di Venegono Inferiore e la collaborazione della Pro Loco. Un’occasione per trascorrere una serata all’aperto tra amici, buona musica e sapori estivi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09