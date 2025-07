Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – È tutto pronto per il “weekend latino” di Caronno Estate, tre giorni di musica e danze organizzata dalla Pro Loco di Caronno Pertusella con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’appuntamento è al parco della Resistenza, in via Avogadro, da giovedì 18 a sabato 20 luglio, a partire dalle 21.

Il programma prevede ogni sera un’esibizione diversa, con ritmi coinvolgenti e animazioni a tema:

Venerdì 19 luglio si esibiranno Orchidea e Latin Flow , ancora una volta nel segno dei balli latino-americani.

Sabato 20 luglio chiusura all’insegna della tradizione con l’Antonella Russo Band e il suo repertorio di ballo liscio.

Ogni sera, a partire dalle 19.30, sarà attivo lo stand gastronomico con paella e sangria, per accompagnare la festa con i sapori dell’estate.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Pro Loco: www.prolococaronnopertusella.it

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09