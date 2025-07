Politica

BRUXELLES – Il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti, insieme a una delegazione di amministratori della provincia di Varese, è stato accolto nei giorni scorsi a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, per una due giorni di incontri e approfondimenti con europarlamentari e rappresentanti delle istituzioni europee.

“Due giorni al Parlamento europeo insieme a tanti sindaci della provincia di Varese per confrontarci con europarlamentari su temi di grande attualità: dalla transizione ecologica alla transizione digitale, dagli appalti pubblici ai finanziamenti europei per i Comuni, fino al dissesto idrogeologico – spiega Astuti – Sono questioni centrali per lo sviluppo della nostra provincia, che vedono nei sindaci e negli amministratori locali i veri protagonisti. Sono state due giornate molto intense e utili di confronto e approfondimento”.

“Si sono svolti tre panel tematici – racconta il consigliere – il primo con Pierfrancesco Maran, dedicato alle opportunità europee per i territori e al ruolo delle Regioni; il secondo con Brando Benifei, su digitalizzazione, pubblica amministrazione e intelligenza artificiale; il terzo con Giorgio Gori, incentrato sull’industria aerospaziale europea e italiana”.

“Tutti momenti preziosi di ascolto e confronto – conclude Astuti – che rafforzano il legame tra istituzioni locali ed europee e che ci aiutano a portare a casa strumenti utili e conoscenze concrete per rispondere meglio ai bisogni dei nostri territori”.

