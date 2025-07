SARONNO – Il Fbc Saronno ufficializza il passaggio a titolo definitivo di Eraldo Hasanaj acquistato dagli storici avversari del Legnano. Il giovane difensore classe 2006 si trasferisce a Saronno dopo una carriera intera a Legnano, squadra con cui ha esordito in Eccellenza nella stagione 2024-2025 durante la quale ha collezionato dieci presenze ed una rete messa a segno proprio contro i saronnesi.

L’arrivo di Eraldo Hasanaj si aggiunge, dunque, alla campagna acquisti del Fbc Saronno che durante questa sessione estiva di calcio mercato si sta rafforzando anche ringiovanendo la rosa con innesti come Benedetti, Vincenzi e Corona, oltre ad acquisti di calciatori con più esperienza come Lorusso e Alvitrez.

Il comunicato:

Versatilità e solidità per la linea difensiva. Classe 2006, Eraldo Hasanaj è un nuovo rinforzo del FBC Saronno. Terzino sinistro e centrale affidabile, pronto a farsi valere in biancoceleste. Firma sul contratto, grinta in campo.

(foto da Facebook Fbc Saronno)