Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Al Comune di Ceriano Laghetto è stato assegnato anche quest’anno da Legambiente il riconoscimento di “Comune Riciclone” per l’eccezionale traguardo raggiunto nella percentuale di rifiuti correttamente differenziata.

Con l’84,3% di rifiuti differenziati, Ceriano Laghetto si posiziona tra i primi comuni di categoria (tra i 5000 e i 10.000 abitanti) della Lombardia, che a sua volta è tra le regioni più virtuose nella corretta separazione e nel corretto invio a smaltimento dei rifiuti. Il risultato è stato certificato nel corso della 32esima edizione del concorso nazionale “Comuni ricicloni” promosso da Legambiente, che premia i migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani. L’analisi dei dati raccolti attraverso l’invio volontario da parte di Comuni, Consorzi, Comunità montane e gestori del servizio di raccolta, restituisce una situazione che testimonia un, seppur contenuto, aumento della produzione complessiva dei rifiuti prodotti dai cittadini, accompagnato da un incremento dei quantitativi non recuperati.

Quest’anno, a fronte di un’adesione in termici numerici analoga a quelli delle edizioni precedenti, i comuni “Rifiuti Free”, quelli cioè che mantengono la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 kg/ab/anno, sono 663 contro i 698 dell’edizione 2024. È di conseguenza diminuita la percentuale di popolazione dei comuni Rifiuti free rapportata al totale della popolazione italiana, che passa dal 6,9% al 6,3%. “La nostra lettura però – spiegano da Legambiente- rimane positiva, grazie soprattutto al quadro generale che emerge dalle varie edizioni regionali”.

Per quanto riguarda il dato di Ceriano Laghetto, che è sostanzialmente una conferma di quello dell’anno precedente, si tratta di una valore altissimo che conferma l’attenzione dei cittadini nella corretta separazione dei rifiuti, primo passo verso la promozione di una economia circolare del rifiuto che garantisce tutela dell’ambiente e risparmio economico nei costi di gestione.

“E’ sempre motivo di orgoglio vedere riconosciuto il lavoro svolto sul territorio in un tema così delicato come la gestione dei rifiuti, di grande rilevanza per la sostenibilità ambientale” – commenta l’assessore all’Ambiente, Thomas Nisi. “Il grazie più importante per questo traguardo va ai cittadini di Ceriano Laghetto che confermano impegno e attenzione nella corretta separazione dei rifiuti e nel corretto conferimento. La stragrande maggioranza dei cittadini attenti e consapevoli, dovrebbe essere il principale deterrente per i pochi che ancora si ostinano a non rispettare le regole e ad abbandonare rifiuti sul territorio”.