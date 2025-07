Saronnese

CISLAGO – Domani, sabato 19 luglio, alle 10.30, in occasione dell’anniversario della strage di via d’Amelio, nella quale persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta, l’Amministrazione Comunale di Cislago organizza una cerimonia di commemorazione in ricordo di tutte le vittime di mafia.



Durante l’evento, che si svolgerà in via G. Falcone, e che vedrà la partecipazione di Elena Borgo, referente provinciale di Libera Contro le Mafie, verrà inaugurata la panchina della legalità, creata dall’artista Fabrizio Vendramin. Interverranno anche il sindaco e le istituzioni.

Un momento commemorativo, a cui è invitata tutta la città.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09