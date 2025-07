Città

SARONNO/SARONNESE – Dalla Misinto Bier Fest al Beer&Sound Festival di Solaro, passando per grigliate sotto le stelle, concerti nei cortili e mercatini del collezionismo: il fine settimana del 18-20 luglio si accende di gusto, creatività e divertimento. Il territorio si anima con appuntamenti per tutte le età, tra buona cucina, musica dal vivo, laboratori, picnic e iniziative a sostegno delle realtà locali. Ecco una selezione degli eventi in programma tra Saronno, Misinto, Solaro, Cogliate e dintorni.

Venerdì 18 luglio

MISINTO – Ultimo appuntamento, nella location dell’area feste di via del Cavo 25, con la Misinto Bier Fest 2025, lo storico evento estivo che unisce birre artigianali, cucina tipica e musica dal vivo. La manifestazione chiude domenica.

SOLARO – Approda, nell’area feste di corso Berlinguer, “Beer&Sound Festival: musica, birra e street food tutte le sere nel ristorante coperto. Informazioni al sito www.comune.solaro.mi.it.

Sabato 19 luglio

SARONNO – Dalle 17, al museo della ceramica G.Gianetti di via Carcano, workshop creativo “Svuota Labo”. Per dettagli e iscrizioni si può contattare il numero 029602383.

CERRO MAGGIORE – Ritrovo alle 19.30 in piazza Don Bianchi a Cantalupo per “Metti una sera d’estate… Picnic a Cantalò”, organizzato dal gruppo Facebook Sei di Cantalupo se, in collaborazione con USD Aurora Cantalupo e il Coordinamento Anziani. Per informazioni [email protected] .

COGLIATE – Alle 20, all’oratorio di via Cardinal Minoretti 49, “Grigliata sotto le stelle” con degustazioni e musica dal vivo a sostegno del corpo musicale Giuseppe Verdi. Prenotazioni al numero 3290978203.

SARONNO – Alle 21, nel cortile di Casa Morandi di viale Santuario 2, concerto con i Session Americana”. L’ingresso è libero e per informazioni si può consultare il sito internet www.storiedicortile.it.

Domenica 20 luglio

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30, torna ogni terza domenica del mese il mercatino del collezionismo & cose vecchie in piazza del Mercato.

ROVELLASCA – Ultimo giorno del Luna Park Street Food al centrale parco Burghé, con giostre, gastronomia e tanto altro. Informazioni al sito www.comune.rovellasca.co.it.

Cosa fare week-end torna a settembre, buona estate!