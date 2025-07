Città

SARONNO – Quaranta giorni disponibili, 16 ancora rimanenti, ma la raccolta fondi di Enpa “Viva la mamma” ha superato l’obiettivo raccogliendo oltre 7mila euro, contro i 5.000 richiesti. Si tratta di un grandissimo risultato per l’associazione saronnese, che con queste risorse si propone di salvare 10 mamme gatte e i loro cuccioli, offrendo loro cure dalla nascita fino all’adozione, e aiutare famiglie in difficoltà che non riescono a coprire le spese veterinarie dei propri amici a quattro zampe, assicurando che nessun animale domestico venga trascurato per mancanza di risorse.

Al 14 luglio, 19 giorni rimanenti, Enpa ha raccolto 6.935 euro. La campagna è stata selezionata dalla BCC Barlassina nell’ambito del progetto “Solid@rietà in rete”, giunto alla sua terza edizione e realizzato in collaborazione con la piattaforma Ideaginger.it e con il supporto della Federazione Lombarda delle Bcc.

QUI PER DONARE

Ogni anno l’associazione Enpa di Saronno si impegna nella sterilizzazione di decine di animali per contrastare il randagismo. Tuttavia, alcune mamme gatte riescono a sfuggire al controllo e partoriscono in condizioni di emergenza. Questo progetto mira a offrire cure veterinarie, cibo, protezione e affetto alle mamme e ai loro cuccioli, garantendo loro una vita sicura e una seconda possibilità. Ogni cucciolo sarà seguito durante tutto il percorso di crescita, fino a quando non troverà una famiglia pronta ad adottarlo.

Per ringraziare chi contribuirà alla campagna, Enpa Saronno ha previsto una serie di ricompense esclusive: 25 euro targa “Donatore dell’anno” esposta nel gattile; 50 euro ricevi una maglietta Enpa; 100 euro esperienza al gattile con i volontari, 250 euro adozione a distanza di un gatto e possibilità di scegliere il suo nome; 500 euro adozione a distanza di una mamma gatta e della sua cucciolata; 500 euro visibilità del logo aziendale sui canali social Enpa (per aziende e attività).

