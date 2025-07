Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 17 luglio, spiccano l’incidente in via Volta a Saronno, il programma estivo di Villa Gianetti con comicità, cinema e laboratori, e l’iniziativa solidale di un gelato dedicato a Villaggio Amico. Riflettori puntati anche sulla rigenerazione di Palazzo Visconti.

In via Volta a Saronno, un’auto è finita sul marciapiede abbattendo il parapedoni dopo un violento scontro all’incrocio: fortunatamente non ci sono stati feriti gravi.

A Villa Gianetti torna il “Saronno Beer Park” con un agosto ricco di eventi tra comicità di Zelig, cinema sotto le stelle e laboratori creativi per tutte le età.

È stato dedicato a Villaggio Amico il nuovo gusto tropicale creato da una gelateria di Saronno: un connubio di solidarietà e sapori esotici che celebra il legame con la comunità.

Palazzo Visconti resta al centro dell’attenzione per la sua rigenerazione: dal passato come sede di concerti metal a oggi, tra progetti di riqualificazione e i vincoli imposti dalla soprintendenza.

