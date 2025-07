Cronaca

Un borsone abbandonato nella vegetazione del Parco delle Groane ha permesso ai carabinieri di Solaro di sequestrare un importante quantitativo di droga, tra eroina, cocaina e hashish. A lasciarlo, una coppia di spacciatori che domenica mattina è fuggita alla vista dei militari durante un’operazione di controllo contro lo spaccio.

I carabinieri stavano pattugliando un’area del parco già nota per la presenza di pusher, quando hanno notato due uomini muoversi con atteggiamento sospetto. Alla richiesta di fermarsi, i due – entrambi stranieri – sono scappati nel fitto del bosco. Nonostante l’inseguimento a piedi, sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Durante la fuga, però, uno dei due ha lasciato cadere un borsone, poi recuperato dai militari. All’interno c’erano diverse dosi di stupefacenti già confezionate e pronte per la vendita, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento: tutti elementi che confermano un’attività di spaccio ben strutturata.

Il materiale è stato posto sotto sequestro e sono in corso accertamenti per identificare i responsabili.

