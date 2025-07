Città

SARONNO – “Anche dodici alloggi popolari riqualificati sono cultura. Perché dove si restituisce dignità dell’abitare, si costruisce la prima forma di cittadinanza”.

Così l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, commenta il finanziamento da oltre 471.000 euro per il recupero di 12 alloggi Aler a Saronno, nell’ambito del piano regionale da 15,4 milioni di euro per la riqualificazione di 704 abitazioni popolari.

“Non c’è biblioteca, teatro o scuola che tenga – ha aggiunto Caruso – se prima non si garantisce un tetto sicuro. Anche prendersi cura delle persone, a partire dai bisogni primari, è un investimento culturale. E lo è nel senso più autentico: creare luoghi dove vivere con dignità”.

“Ringrazio – ha concluso – l’assessore Franco per questo importante intervento e per l’attenzione verso il territorio di Varese”.

(foto Caruso in Villa Gianetti)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti