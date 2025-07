Città

SARONNO – L’aria è tornata irrespirabile a Saronno Sud, in particolare nella zona della Colombara. Da oltre dieci giorni si moltiplicano le segnalazioni di cittadini esasperati per la presenza di un odore acre e persistente che, soprattutto nelle ore serali, impedisce di svolgere le normali attività quotidiane all’aperto. Impossibile cenare in giardino, tenere le finestre aperte o anche solo passeggiare nel quartiere. I residenti non hanno potuto neanche apprezzare la tregua del gran caldo proprio per l’impossibilità di stare fuori casa.

Le lamentele sono numerose, come documentano anche i post pubblicati sul gruppo Facebook del quartiere, ma soprattutto continuano ad arrivare segnalazioni e pec al Comune.

Il fenomeno, tuttavia, non è nuovo: il problema dei cattivi odori nella parte sud di Saronno è documentato dal 2018. Le zone più coinvolte sono sempre le stesse: via Piave, la Colombara, lo scalo ferroviario, la zona della Saronno-Monza e spesso si arriva fino al quartiere. Si tratta di un odore forte e pungente, spesso descritto come simile alla plastica bruciata o a materiale in decomposizione. Un disagio che compare ciclicamente e che, negli anni, ha portato a una vera e propria mobilitazione anche con accertamenti e provvedimenti a carico dell’azienda ritenuta fonte del problema.

Nel 2022 è stata promossa una petizione che ha raccolto oltre 2.000 firme, ma già negli anni precedenti il comitato dei residenti aveva più volte chiesto l’intervento delle autorità. Le segnalazioni inviate ad Arpa, Ats Insubria, Comune di Saronno e polizia locale sono state talmente numerose da portare, nel tempo, alla creazione di un protocollo specifico per la raccolta e gestione delle denunce legate ai miasmi.

Le istituzioni si sono mosse, ma con risultati parziali. Arpa e Ats hanno effettuato diversi sopralluoghi e rilievi, spesso in collaborazione con i Comuni di Saronno e Caronno Pertusella, ma le verifiche non hanno mai condotto a soluzioni strutturali. In più occasioni, dopo periodi di apparente miglioramento, il fenomeno si è ripresentato.

A confermare la persistenza del problema anche negli ultimi mesi sono le segnalazioni raccolte tra 2024 e 2025, quando l’intensificarsi del disagio ha portato alla riattivazione della task force della polizia locale chiamata ad dare una risposta immediata con sopralluoghi ad hoc alle segnalazioni dei residenti.

Eppure, nonostante la task force sia tornata operativa e gli accertamenti siano ripresi, il problema rimane. Proprio in questi giorni di luglio, molti residenti segnalano un forte ritorno degli odori, con un impatto diretto sulla qualità della vita nel quartiere. Lamentele che rinnovano le richieste di interventi risolutivi e di maggiore trasparenza sui dati rilevati. In molti si chiedono se, oltre al fastidio, non ci siano anche rischi per la salute.

