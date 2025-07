SARONNO – Attimi di apprensione ieri pomeriggio al quartiere Matteotti per la caduta dalla bici di un ragazzino di tredici anni. L’incidente si è verificato in via Dell’Orto intorno alle 15.47 e ha richiesto l’intervento tempestivo della polizia locale e dei soccorsi sanitari.

Secondo quanto ricostruito, il giovane stava percorrendo la via in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori della polizia locale di Saronno, che ha prestato immediato supporto ai soccorsi, al ferito e alla madre del tredicenne, particolarmente scossa per quanto accaduto. Solo successivamente gli agenti si sono occupati dei rilievi dell’incidente.

Nel frattempo, sono stati attivati i soccorsi: sul luogo sono arrivati l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno e l’autoinfermieristica. Il ragazzo è stato valutato in codice giallo, segno di condizioni serie ma non critiche, ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il tratto interessato è stato temporaneamente presidiato per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza. La polizia locale di Saronno ha eseguito anche gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.