Città

SARONNO – Finanziamento in arrivo per Saronno nell’ambito del nuovo piano regionale per il rilancio dell’edilizia pubblica. Regione Lombardia ha destinato oltre 471.000 euro per la riqualificazione di 12 alloggi Aler a Saronno, un intervento inserito all’interno di un progetto più ampio da 15,4 milioni di euro finalizzato al recupero di 704 abitazioni popolari su tutto il territorio regionale.

Il provvedimento, promosso dall’assessore alla casa e housing sociale Paolo Franco, è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha validato la graduatoria delle richieste ritenute ammissibili, presentate da 37 enti beneficiari, tra cui 5 Aler e 32 Comuni. L’iniziativa riguarda le cosiddette aree ad “alta tensione abitativa”, ovvero quelle zone dove è particolarmente difficile accedere al mercato privato degli affitti.

“La nostra priorità – sottolinea l’assessore Franco – è migliorare sensibilmente la qualità abitativa e la funzionalità degli immobili. Finanziamo opere concrete che spaziano dalla manutenzione straordinaria al ripristino degli alloggi sfitti, passando per l’efficientamento energetico e gli interventi sulle parti comuni degli edifici. Un piano che avrà effetti diretti e positivi su centinaia di famiglie lombarde”.

Dei 15,4 milioni di euro complessivi, 5 milioni sono riservati agli interventi delle Aler e 10,4 milioni ai Comuni. I fondi saranno erogati a partire dal prossimo anno, secondo la tempistica stabilita a livello ministeriale.

“L’iniziativa – prosegue Franco – rientra pienamente nella Missione Lombardia, il piano regionale per il rilancio delle politiche abitative. Abbiamo messo in campo un’importante attività politica e tecnica per convogliare sul territorio risorse statali significative, supportando sia le Aler che i Comuni. La validazione ministeriale della graduatoria certifica il buon lavoro svolto”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti