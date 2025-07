Città

SARONNO – E’ uno studente del Prealpi Christian Villani, vincitore delle Olimpiadi della biomedicina. Lo studente, della classe terza liceo delle scienze applicate ad orientamento biomedico, è stato seguito nella competizione dal vicepreside dell’indirizzo Biomedico, Stefano Colavecchio e dalla responsabile del corso Fatima Longo.

Le Olimpiadi della Biomedicina prevedono una gara a carattere prima locale (nelle scuole di appartenenza), seguita da una gara regionale per studenti del triennio della scuola secondaria di II grado che seguano un percorso biomedico. Gli studenti hanno a disposizione del materiale di studio in piattaforma elearning. L’attività offerta per la fase preparatoria e finale delle olimpiadi prevede due momenti. Fase 1. Corso online su piattaforma Moodle Sapienza arricchito di video e materiale didattico: permette allo studente di approfondire le conoscenze che possiede, essenziali per il suo cammino verso le facoltà biomediche. Le scuole che decidono di concorrere saranno invitate a svolgere prima una prova locale presso le loro sedi dalla quale prova verranno selezionati i primi 5 migliori studenti classificati. Fase 2. Tutti gli studenti vincitori della fase locale parteciperanno alla fase regionale. La gara regionale prevede prove individuali.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09