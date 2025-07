TRADATE – Alle Ceppine è tempo di tradizione con la Festa di Sant’Anna che prende il via questa sera, venerdì, con una serata di fine oratorio: appuntamento alle 21 con lo schiuma party per inaugurare la manifestazione.

Il programma prosegue sabato, sempre dalle 21, con uno spettacolo musicale dedicato a Max Pezzali e agli 883 proposto dalla tribute band MegaMax. Domenica spazio al gioco e al ballo: alle 20 via al torneo di burraco e, dalle 20.30, serata danzante con la maestra Patty.

Dopo una breve pausa in settimana, la festa riprenderà venerdì prossimo, ancora alle 20.30, con il concerto dell’Abundanza x Doom Live Music.

Il gran finale è in calendario per sabato con una lunga notte tra musica e spettacolo: Dj set dalle 21 alle 23.15, a seguire i fuochi d’artificio. La chiusura è prevista domenica con la proiezione all’aperto del film d’animazione Kung Fu Panda, evento gratuito organizzato dal Comune.

Tutte le sere sarà attivo lo stand gastronomico dalle 19.30. Gli eventi si svolgeranno all’oratorio delle Ceppine.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09