Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Tragedia nella serata di venerdì 18 luglio: un ragazzo di 18 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque del canale Villoresi, in un tratto compreso tra la stazione ferroviaria “Serenella-Parco Groane” e il laghetto della Fametta. Il giovane era in compagnia di alcuni amici, che hanno dato subito l’allarme quando il ragazzo è stato trascinato via dalla corrente.

Sul posto – erano le 20 – sono accorsi i vigili del fuoco di Saronno, i sommozzatori di Milano, i sanitari della Croce viola di Cesate, un’automedica e anche l’elisoccorso. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimazione, il 18enne è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Sono attualmente in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

(foto archivio)

19072025