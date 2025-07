Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese, dopo i numerosi rinnovi dei pilastri come il capitano-bandiera Federico Corno e i diversi acquisti tra cui Domenico Rossi, Alessio Bugno e Vitofrancesco, conferma Mattia Paloschi, uno dei protagonisti rossoblu della stagione 2024-2025 che, dunque, resterà a guardia dei pali rossoblu per il terzo anno consecutivo.

Ecco le parole del portiere Paloschi dopo il rinnovo del contratto: “Mi ha spinto tanto il progetto e il gruppo, non vedo l’ora di incontrare di nuovo i miei compagni della scorsa stagione e anche quelli appena arrivati. La Caronnese riparte con fame e voglia di raggiungere grandi obiettivi grazie anche alla grande stagione passata e quindi la voglia di riscatto”. Continua Paloschi: “L’obiettivo per il prossimo anno è di fare ancora meglio di quest’anno, e c’è solo un modo per migliorare il percorso del 2024-25: vincere il campionato”.

(foto da archivio)