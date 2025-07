Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Diversi cittadini hanno segnalato la mancata accensione delle luci durante le sere di mercoledì 16 luglio e giovedì 17 in piazza Vittorio Veneto e via Ludovico Ariosto, centro della movida serale di Caronno Pertusella che è tornato illuminato dopo i due giorni di black-out ieri 18 luglio.

Alle numerose segnalazioni il sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici ha risposto dichiarando che la mancata accensione delle luci è stata la conseguenza di un guasto tecnico dei lampioni della zona acui è stato posto rimedio. Nonostante il buio nella centralissima piazza caronnese non sono comunque mancati i diversi cittadini tra bar, parchi e gelaterie.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09