Solaro

SOLARO – Una “grande festa di solidarietà: un pasto, un sorriso, un futuro per il cuore dell’Africa” è quella che avrà luogo martedì 22 e mercoledì 23 luglio dalle 19 nell’area feste del centro sportivo di Corso Berlinguer a Solaro. L’associazione culturale “Il pensiero libero”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e il contributo di varie realtà del territorio, propone infatti due serate ricche di emozioni, buon cibo e tanta umanità a sostegno dei bambini centrafricani della “Piccola Fraternità degli Amici di Gesù Compassionevole” a Bangui.

Un programma che unisce divertimento e solidarietà: l’area feste sarà protagonista di una festosa cena solidale, con raccolta di giochi usati e materiale scolastico e l’iniziativa “Adotta un pezzo di trattore” per aiutare nella lavorazione dei campi con l’acquisto di due trattori. Inoltre non mancheranno attività come lo spazio gioco per i bimbi, spettacolo di bolle di sapone, ruota della fortuna e tante foto solidali.

A rendere l’iniziativa ancora più golosa, i ragazzi dell’associazione In x Aut serviranno il gelato, martedì 22 luglio.

L’obiettivo è duplice. In primis, si desidera garantire un pasto regolare ai più di trecento piccoli, molti dei quali orfani e malati, ospitati dalla Comunità religiosa guidata da don Paulin Biro, sacerdote centrafricano che ha compiuto il proprio percorso formativo nel Seminario Ambrosiano. In secondo luogo, si intende assicurare un futuro dignitoso alla Petite Fraternité tramite l’acquisto di due trattori usati, in buone condizioni, che, attraverso la lavorazione dei campi, consentiranno una maggiore autonomia locale in uno dei Paesi più poveri al mondo. Il progetto, già sostenuto da Caritas Ambrosiana, è dunque ben avviato e a pochi passi dal primo traguardo.

Una cena solidale, uno spazio gioco bimbi, uno spettacolo di bolle di sapone e tante altre curiose attività saranno al cuore delle due serate estive perché il cuore del continente africano riceva uno sguardo solidale e una carezza fraterna.

(foto archivio)

