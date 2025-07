Città

SARONNO – Una troupe saronnese conquista il gradino più alto del podio alla ventitreesima edizione del MonFilmFest: è Federico Colombo il regista vincitore del concorso “Sette giorni per un film”, la sezione più attesa del festival cinematografico che si è concluso sabato 12 luglio a Mombello Monferrato, nel cuore del Piemonte.

A convincere la giuria è stato il corto “Dove, prima”, scritto, girato e montato in una sola settimana, come richiede il format. Un’opera definita “originale, tenera e anche ironica”, perfettamente inserita nel contesto del Monferrato e capace di valorizzare il territorio con uno sguardo personale e coinvolgente. Un successo pieno per Colombo e la sua squadra saronnese, che si sono aggiudicati il primo premio da 1000 euro nella sezione On Site e Off Site.

La cerimonia si è svolta in una suggestiva notte d’estate, nella cornice tipica delle colline monferrine, chiudendo l’edizione 2025 del festival con un bilancio positivo. La giuria – composta da Monica Triglia, Tatiana Pivaro, Roberto Pietrobon, Marco Loggia, Piercarlo Fantucci e Patrizia Celoria – ha inoltre assegnato menzioni speciali agli interpreti del corto “Fragments”, mentre riconoscimenti di merito sono andati anche ad altri cortometraggi in concorso, come “Slugs” di Daniela Cecere e “Una storia di lingua” del parigino Yves Levy.

Oltre alla sezione competitiva, il MonFilmFest ha proposto anche la “Vetrina”, con 45 film proiettati gratuitamente dal 4 all’11 luglio tra la piazza di Mombello e la piattaforma online Festhome TV. Il premio della giuria popolare è andato a “La mort” di Jesus Martinez, che si è aggiudicato 1000 euro. Secondo posto per Carlos Ferragut Alonso con il corto “De cómo Don Luis solventó su pendencia con Don Francisco”.

Il MonFilmFest si conferma così un laboratorio creativo internazionale, capace di coinvolgere registi da tutto il mondo ma anche di valorizzare i talenti locali, come quello saronnese di Federico Colombo. L’appuntamento con la ventiquattresima edizione è già fissato: dal 3 all’11 luglio 2026 a Mombello Monferrato.

(foto fb MonFilmFest)

