Sport

BERGEN – Filippo Cappelletti conquista la finale dei 200 metri agli Europei under 23 in Norvegia. L’atleta azzurro ha centrato l’accesso all’ultimo atto della gara grazie a una prestazione brillante nella semifinale disputata questa mattina, chiusa al secondo posto con il tempo di 20.86. Un crono che gli vale il quinto miglior tempo complessivo tra i finalisti.

Già ieri Cappelletti aveva dimostrato di essere in grande forma, superando le batterie con il secondo posto in 21.02 e garantendosi l’accesso alla semifinale.

La finale è in programma questa sera, sabato 19 luglio, alle 20:40, sempre sulla pista di Bergen, dove l’azzurro si misurerà con i migliori sprinter del continente per giocarsi il podio europeo.

Sarà possibile seguire l’appuntamento su RaiSport, che trasmetterà l’evento fino alle 20:50.

Foto credits: Francesca Grana/FIDAL

