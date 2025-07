Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 18 luglio, si segnalano i fondi regionali per la riqualificazione di alloggi Aler a Saronno e il disagio vissuto dai residenti della zona sud a causa di cattivi odori persistenti. Trovato un borsone di droga nel Parco delle Groane, mentre uno studente del Prealpi vince le Olimpiadi della biomedicina. Nessun danno grave dopo la caduta di un albero al parco ex seminario.

La Regione Lombardia ha stanziato 471 mila euro per il recupero di 12 alloggi Aler in via Don Monza, con l’obiettivo di migliorare la qualità abitativa e ridurre le situazioni di degrado.

Persistono i cattivi odori nella zona sud di Saronno, soprattutto tra Saronno sud e il quartiere sportivo, dove i residenti parlano di aria irrespirabile e chiedono interventi urgenti.

Nel Parco delle Groane è stato recuperato un borsone contenente eroina, cocaina, hashish e strumenti per il confezionamento delle dosi, un chiaro segnale della presenza di attività legate allo spaccio.

Christian Villani, studente dell’istituto Prealpi di Saronno, ha vinto le Olimpiadi della biomedicina superando le selezioni tra oltre 1500 partecipanti da tutta Italia.

Al parco ex seminario è stato rimosso un albero caduto durante un temporale. Il nuovo palco allestito per gli eventi ha riportato solo lievi ammaccature.

