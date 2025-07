Città

SARONNO – “Vogliamo una città viva, ma anche attenta ai diritti di chi la abita. La sperimentazione sulle deroghe acustiche è il frutto di un lavoro di squadra con l’ufficio tecnico e la polizia locale per trovare un equilibrio tra le esigenze di chi vive il centro e quelle di chi lo abita”. Così l’assessora al Commercio, Attività Produttive e Transizione Ecologica, Maria Laura De Cristofaro, ha spiegato il senso del provvedimento approvato dalla Giunta per consentire, in via temporanea e fino al 15 agosto, l’intrattenimento musicale nei dehors dei pubblici esercizi, con limiti chiari: massimo tre serate a settimana, giovedì fino alle 23, venerdì e sabato fino alle 24.

La chiave, per De Cristofaro, è la collaborazione. “Questa è una disciplina temporanea, ma può diventare una buona abitudine se si crea una convivenza tra chi organizza le serate e chi vive nei dintorni. Bastano piccole attenzioni: abbassare il volume quando la serata prosegue, adottare buone prassi di vicinato come raccogliere le sedie per evitare che qualcuno resti a disturbare oltre l’orario, continuare a fare cultura di socialità senza disturbare. È un percorso che vogliamo costruire insieme, ascoltando tutti”.

Fondamentale il lavoro della polizia locale, che durante il periodo della sperimentazione garantirà la presenza di una pattuglia fino a mezzanotte. “Un presidio importante – ha aggiunto l’assessora – per accompagnare questa fase e verificarne il corretto svolgimento, oltre che per intervenire in caso di situazioni critiche”.

Un provvedimento pensato per semplificare, ma anche per regolamentare con attenzione. “Abbiamo voluto dare indicazioni precise – ha sottolineato De Cristofaro – per evitare che anche solo la musica diffusa venga gestita attraverso scia che intasano gli uffici e non sono necessarie. Serve chiarezza: abbiamo stabilito quando è richiesta una segnalazione certificata e quando invece bastano le prescrizioni previste dalla deroga”.

