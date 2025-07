Comasco

ROVELLO PORRO – Concerto estivo con la Happy hour band: musica e divertimento all’oratorio. Questa sera, sabato 19 luglio, a Rovello Porro è in programma un appuntamento all’insegna della musica e del divertimento. A partire dalle 19, all’oratorio del paese in via Dante, si terrà il concerto estivo della “Happy Hour Band”, accompagnata dalle majorettes.

L’ingresso è libero e l’iniziativa si preannuncia coinvolgente: una serata pensata per tutta la comunità, con buona musica, coreografie, e l’atmosfera rilassata dell’estate. Come suggerisce il nome stesso dell’evento, non mancheranno il clima da aperitivo e momenti di convivialità, tra una fetta di pizza e una bibita fresca.

Un’occasione da non perdere per vivere insieme una bella serata all’aperto, in compagnia della banda locale e delle majorettes.

(foto archivio: un precedente evento all’oratorio di Rovello Porro)

19072025