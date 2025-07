Città

SARONNO – La sindaca Ilaria Pagani l’aveva annunciato nell’intervista a ilSaronno dopo il primo mese alla guida della città ed ora arriva la conferma ufficiale la Giunta ha approvato le deroghe estive ai limiti acustici per pubblici esercizi e commercianti. Una sperimentazione che permetterà proposte in dehors e spazi esterni.

Ecco la nota integrale con cui l’Amministrazione spiega il provvedimento.

Saronno rafforza la propria vocazione di città accogliente, attenta al benessere collettivo e al valore della comunità. Con l’estate 2025, l’Amministrazione comunale ha scelto di valorizzare la socialità diffusa e la vitalità degli spazi urbani, promuovendo iniziative che coinvolgano la comunità, il commercio e la cultura di prossimità.

Con Delibera di Giunta n. 100 del 16 luglio 2025, è stato approvato un atto di indirizzo che fornisce un quadro operativo semplice e chiaro per l’organizzazione di momenti di intrattenimento musicale nei dehors e negli spazi esterni dei pubblici esercizi, durante le serate estive.

Il provvedimento, esito anche di un confronto diretto con Confcommercio, prevede, in via sperimentale, una deroga oraria alle soglie acustiche che consentirà a commercianti e pubblici esercizi di superare temporaneamente i limiti ordinari di emissione sonora, per un massimo di tre serate a settimana e secondo le seguenti modalità:

giovedì fino alle 23

venerdì e sabato fino alle 24

La deroga resterà valida dal 16 luglio al 15 agosto 2025, riguarderà esclusivamente le soglie acustiche e non modifica gli orari e le autorizzazioni per altre tipologie di eventi.

Per poter aderire a questo regime semplificato, le serate musicali dovranno rispettare i seguenti criteri: accesso libero e gratuito; intrattenimento musicale in armonia con l’attività di somministrazione; assenza di elementi scenici o strutturati come platee o piste da ballo; comunicazione non promozionale; mantenimento dei prezzi normalmente applicati.

Serate e iniziative di diverso tipo potranno invece essere richieste e realizzate attraverso la presentazione di scia allo sportello telematico comunale o di una domanda di autorizzazione, da trasmettere almeno 7 giorni prima dell’evento, in caso di ricorrenza.

L’assessora al Commercio, Attività Produttive e Transizione Ecologica, Maria Laura De Cristofaro, afferma: “Saronno crede nella forza della socialità quotidiana e offre strumenti utili a chi desidera contribuire con creatività e senso di comunità. Il nostro obiettivo è accompagnare gli esercenti in un percorso condiviso, che metta al centro la vivibilità urbana, il rispetto dei cittadini e la bellezza delle relazioni che si creano negli spazi comuni”.

Con questo atto, l’Amministrazione rafforza la propria visione di una città dinamica e partecipata, dove le energie locali diventano protagoniste e ogni occasione può trasformarsi in un momento di valore collettivo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Saronno.

—