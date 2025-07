Città

SARONNO – Prosegue domenica 20 luglio il piano di manutenzione della segnaletica orizzontale promosso da Saronno Servizi. Salvo maltempo o modifiche operative, i lavori interesseranno sei vie della città, per un totale di 148 stalli da ritracciare.

Le strisce blu saranno rinnovate in via Balaguer, via Concordia, via Luini, via Miola, via Santuario e via Varese, con interventi programmati come di consueto nella sola giornata di domenica, per limitare l’impatto sulla circolazione.

Durante le attività, alcune aree di sosta potrebbero risultare temporaneamente inaccessibili. L’invito a cittadini e automobilisti è quello di fare attenzione alla segnaletica temporanea e collaborare per garantire il regolare svolgimento dei lavori.

Per aggiornamenti e informazioni è possibile consultare il sito www.saronnoservizi.it o contattare il numero 02 96288229.

