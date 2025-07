Cronaca

SARONNO – Musica ad alto volume fino alle prime luci dell’alba e proteste da parte dei residenti dei quartieri Prealpi e Cassina Ferrara: è quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato al Parco Lura, teatro di un evento musicale non autorizzato in stile rave party.

Le prime segnalazioni sono iniziate ad arrivare intorno alle 23.30, quando diversi cittadini hanno contattato la polizia locale e le forze dell’ordine lamentando l’impossibilità di dormire a causa del rumore. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, la musica sarebbe proseguita ininterrottamente fino alle 4 del mattino, rendendo impossibile dormire in gran parte dei due quartieri limitrofi al parco.

Stando alle prime informazioni raccolte, all’iniziativa avrebbero preso parte una cinquantina di giovani che si sono radunati in un’area del Parco Lura. Ancora da chiarire le modalità con cui l’evento sia stato organizzato, ma dalle testimonianze sembra che l’assembramento sia avvenuto in maniera spontanea, con casse acustiche e impianti portatili.

Molte le lamentele in tanti hanno chiesto interventi per evitare il ripetersi di situazioni simili. Non è la prima volta che aree verdi come il Parco Lura diventano punto di ritrovo notturno, ma l’episodio della scorsa notte ha riacceso le proteste.

(un prevedente evento musicale nel parco Lura)

Commenti