Softball

SARONNO – Ultima giornata di regular season decisiva per l’Inox Team Saronno, che oggi – sabato 19 luglio – affronta in trasferta l’Itas Mutua Rovigo con l’obiettivo di vincere entrambe le partite e cercare così di migliorare la propria posizione nella griglia playoff.

Attualmente quarta in classifica, la squadra di Willy Pino punta a evitare l’incrocio in semifinale con la capolista Mkf Bollate, autentica dominatrice della stagione. Sulla carta l’impegno è favorevole: Rovigo è una neopromossa che ha mostrato segnali di crescita ma resta inferiore sul piano tecnico. Il Saronno, per centrare il doppio successo, si affida al buon momento delle sue leader offensive come Alessandra Rotondo e Barbora Saviola (foto).

Gioca invece senza pressioni la Rheavendors Caronno Pertusella, impegnata a Castelfranco Veneto contro le Thunders Castellana. Le caronnesi sono già qualificate alle final four di Coppa Italia e non possono più raggiungere i playoff scudetto.

Le semifinali scudetto inizieranno nel prossimo fine settimana e si disputeranno al meglio delle cinque partite. Le finali, invece, scatteranno nel primo weekend di agosto.

Programma 18° turno – sabato 19 luglio

Ore 15:

Ares Safety Macerata–Old Parma

Itas Mutua Rovigo–Inox Team Saronno

Thunders Castellana–Rheavendors Caronno Pertusella

Ore 17:

Italposa Forlì–Bertazzoni Collecchio

Classifica: Mkf Bollate (32-4) 889, Mia Office Pianoro (26-10) 722, Italposa Forlì e Inox Team Saronno (24-10) 706, Rheavendors Caronno (18-16) 529, Thunders Castellana e Macerata (13-21) 382, Collecchio (11-23) 324, Rovigo (8-26) 235, Old Parma (3-31) 88.

19072025