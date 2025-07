Politica

VARESE – Regione Lombardia ha conferito il riconoscimento di ‘attività storica e di tradizione’ ad altre 591 imprese del commercio, dell’artigianato e della ristorazione che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. Tra queste, 37 sono situate nella provincia di Varese, a testimonianza del radicamento e della resilienza delle realtà locali nel tessuto economico lombardo.

“Queste imprese – dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba – rappresentano un valore che va oltre il fatturato: sono identità, memoria collettiva e presidio di socialità. Custodiscono il saper fare, la tradizione e una capacità imprenditoriale che ha saputo reinventarsi nel tempo, rimanendo punto di riferimento per intere comunità”.

Le attività premiate rientrano tra negozi storici, botteghe artigiane e locali storici e vanno ad arricchire l’Albo regionale, che ora raggiunge quota 4.477. Un traguardo importante, frutto dell’impegno dell’assessorato allo Sviluppo economico guidato da Guido Guidesi, che ha fortemente voluto valorizzare queste realtà come patrimonio economico e culturale della Lombardia.

“Ringrazio l’assessore Guidesi – prosegue Dell’Erba – per aver mantenuto alta l’attenzione su queste imprese, spesso a conduzione familiare, che incarnano lo spirito del territorio. Alle 37 attività varesine premiate va il mio plauso: sono un esempio virtuoso di dedizione, tenacia e amore per il proprio lavoro”.

L’elenco completo delle attività premiate, insieme a tutte le informazioni per presentare domanda di riconoscimento, è disponibile sul portale ufficiale: www.attivitastoriche.regione.lombardia.it.

