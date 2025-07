Sport

SARONNO – Si chiude oggi, domenica 20 luglio, la stagione regolare del campionato di Serie C per il Saronno Baseball, che affronterà in casa l’Asd Athletics Novara Bsc. La sfida si giocherà sul diamante di via Ungaretti, al campo “De Sanctis”, con play ball fissato alle 15. Sarà l’ultima occasione per vedere in campo la formazione saronnese in questa annata: entrambe le squadre, inserite nel girone B, non sono in corsa per i playoff, ma si prevede comunque un incontro piacevole e combattuto.

Dopo le incertezze meteo della scorsa settimana, il match dovrebbe svolgersi senza il rischio di pioggia. L’ingresso è gratuito: un invito per tutti gli appassionati a sostenere la squadra cittadina e godersi un pomeriggio di sport all’aria aperta.

Classifica

Bovisio Buffaloes esordienti (11 vinte e 2 perse) 846, Porta Mortara Novara (10-3) 769, Legnano (8-4) 667, Saronno (7-6) 538, Vercelli (6-7) 462, Athletics Novara (5-8) 385, Vikings Malnate (3-9) 250, Genova rookies (1-12) 77.

(foto archivio: Baseball Saronno)

20072025