Calcio

SARONNO – Altro acquisto per il Fbc Saronno che ha ufficializzato ieri 19 luglio l’arrivo a Saronno di Mohamed Mzoughi, difensore classe 2000 che nell’ultima stagione ha messo a segno ben tre reti nelle 24 partite collezionate con la maglia dell’Ardor Lazzate. Seppur giovane, il nuovo difensore biancoceleste ha numerose esperienze, tra le tante anche in Serie C e Serie D con Giana Erminio, Caronnese e Varese.

Il comunicato:

Forza fisica e determinazione per la retroguardia biancoceleste. Momo Mzoughi è un nuovo difensore centrale del FBC Saronno. Pronto a dare solidità e carattere al reparto. Firma messa. Benvenuto Momo!

(foto da Facebook Fbc Saronno)