Calcio

SARONNO – Colpo di mercato per il Fbc Saronno del direttore generale Marco Proserpio che ha ulteriormente arricchito la rosa in vista della prossima stagione: in biancoceleste è arrivato adesso anche Momo Mzoughi, elemento di esperienza e che si è fatto apprezzare in passato anche in diverse altre formazioni della zona. Proviene dell’Ardor Lazzate.

Mohamed Mzoughi, classe 2000, alto 1 metro e 84, è un difensore centrale italo-tunisino, che ha giocato a Varese, Giana Erminio, Caronnese, Vergiatese ed Ardor Lazzate.

Senz’altro un rinforzo importante per un Fbc Saronno che punta alle zone alte della classifica del campionato di Eccellenza.

(foto: Momo Mzoughi con la maglia del Fbc Saronno)

20072025