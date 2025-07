Calcio

RHO – La Rhodense si è assicurata il bomber di Eccellenza che tutti volevano: Francesco Giangaspero sarà in orange, la prossima stagione. Impressionante il suo curriculum: 44 gol nelle ultime 2 stagioni, 167 in carriera tra Eccellenza e Serie D, campionati vinti e una Coppa Italia nazionale in bacheca.

Come annuncato dalla Rhodense, Francesco Giangaspero “ha siglato un accordo biennale con i nostri colori. Sicuri che possa essere un riferimento per il presente e per il futuro in maglia orange. Il bomber è in città e non vede l’ora di fare esplodere il Comunale.

Nella scorsa stagione la Rhodense è stata una delle squadre-rivelazione del torneo, centrando l’obiettivo dei playoff.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: Francesco Giangaspero con la casacca della Rhodense)

20072025