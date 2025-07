Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese ha presentato richiesta di ripescaggio in serie D, dopo la sconfitta col Sandonà nella semifinale playoff nazionale, e adesso spera: il club rossoblù sarebbe nella zona altissima della graduatoria per l’eventuale salto di categoria a tavolino ma il passaggio in serie D non è scontato, tutt’altro; tutto dipenderà dai posti disponibili fatti i conti dopo fusioni ed eventuali rinunce.

Secondo un’analisi pubblicata da Calcio Club, sono 15 le società che hanno presentato domanda di ripescaggio per la Serie D 2025-2026. A contendersi i posti eventualmente disponibili, in seguito a possibili mancate iscrizioni, ci sono:

9 squadre retrocesse ai playout o per distacco superiore agli 8 punti: Brindisi, Città di Sant’Agata, Costa Orientale Sarda, Fanfulla, Follonica Gavorrano, Ilvamaddalena, Licata, Roma City e Ugento;

3 formazioni perdenti degli spareggi nazionali di Eccellenza: Caronnese, Montespaccato e Virtus Mazzola Siena;

2 retrocesse direttamente dalla D: Atletico Uri e Fiorenzuola;

1 esclusa dagli spareggi ma comunque richiedente ripescaggio: Rieti.

Come noto, la regola dei ripescaggi prevede un’alternanza tra una retrocessa dalla D e una perdente degli spareggi di Eccellenza. Sulla base di ciò, Calcio Club ipotizza la seguente graduatoria ufficiosa:

1. Follonica Gavorrano, 2. Montespaccato, 3. Costa Orientale Sarda, 4. Caronnese, 5. Roma City, 6. V. Mazzola Siena, 7. Fanfulla, 8. Ilvamaddalena, 9. Licata, 10. Città di S. Agata, 11. Ugento, 12. Brindisi, 13. Atletico Uri, 14. Fiorenzuola, 15. Rieti.

Tutte le società hanno già versato le somme previste (fideiussione, iscrizione e fondo perduto), per un totale di oltre 100mila euro.

