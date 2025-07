Comasina

CESANO MADERNO – Ieri una delegazione dell’Amministrazione comunale di Cesano Maderno sta partecipando alle commemorazioni ufficiali per il 40° anniversario della tragedia della Val di Stava, che il 19 luglio 1985 causò 268 vittime. Tra loro anche alcuni cittadini cesanesi: i giovani Paolo e Davide Disarò e i coniugi Santambrogio.

Le celebrazioni, promosse dalla Fondazione Stava 1985, si stanno svolgendo alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La delegazione di Cesano Maderno è guidata dal sindaco Gianpiero Bocca e comprende anche numerosi cittadini, i familiari delle vittime cesanesi, gli assessori Rosanna Arnaboldi e Manuel Tarraso, il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Bacino e la consigliera Silvia Boldrini.

Il programma ha preso il via venerdì sera con la Via Crucis lungo la valle. Nella mattinata di sabato, al cimitero delle vittime di Tesero, il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori davanti al monumento commemorativo, seguito dalla cerimonia civile ospitata al Teatro comunale. Nel pomeriggio, altri momenti solenni: la messa di suffragio e la successiva processione fino al cimitero, dove sono state deposte nuove corone di fiori in ricordo delle vittime. Un tributo sentito anche da tutta la comunità cesanese, unita nel ricordo di chi ha perso la vita in quella tragica giornata.

(foto: delegazione cesanese in Val di Stava per le commemorazioni)

20072025