CISLAGO – “Questa panchina è un invito a fermarsi, a riflettere, a ricordare. A ricordare che ogni piccolo gesto di cura del territorio è anche un gesto di contrasto all’illegalità. A riflettere sul ruolo che ognuno di noi può avere nella costruzione di comunità più giuste, più coese, più sicure”. È uno dei passaggi dell’intervento di Chiara Franco, delegata di Confcommercio Ascom Saronno, che sabato 19 luglio ha salutato la nuova “Panchina della legalità”, inaugurata in via Falcone.

La scelta della data non è stata casuale: la cerimonia si è svolta in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio, per ricordare tutte le vittime della mafia. L’iniziativa, promossa dal sindaco Stefano Calegari e dall’assessora alla cultura Romina Codignoni con il Distretto del commercio Antiche Brughiere, ha coinvolto cittadini, associazioni e autorità.

Al centro dell’evento la panchina realizzata dall’artista Fabrizio Vendramini: su fondo grigio campeggia l’immagine del giudice Giovanni Falcone che sussurra qualcosa all’orecchio di Paolo Borsellino, con la scritta “Non li avete uccisi. Le loro idee vivono”. Un messaggio potente rivolto in particolare ai più giovani, come ha spiegato l’autore: “Ai ragazzi, che spero rispettino la panchina, ricordo che Borsellino disse: ‘Quando i giovani negheranno il consenso alla onnipotente mafia, finirà un incubo’”.

Nel corso dell’inaugurazione, il sindaco Stefano Calegari ha sottolineato come “questa panchina è un invito a ricordarci che esistono delle regole e che c’è una responsabilità individuale”, mentre Elena Borgo, referente provinciale dell’associazione Libera, ha ricordato che “non è solo un semplice arredo urbano, ma un gesto con cui possiamo dimostrare da che parte stiamo”.

Presenti anche Maurizio Cremascoli di Salviamo il Paesaggio – che ha parlato di “un orizzonte non deturpato da mafia e malaffare, ma condiviso da persone unite nella cultura della legalità” – e diversi rappresentanti delle istituzioni locali.

L’iniziativa si inserisce nel percorso intrapreso dal Comune di Cislago per promuovere, attraverso azioni concrete, la diffusione dei valori del rispetto, della responsabilità e della giustizia.

