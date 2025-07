Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Servizio serale e notturno, per tutta l’estate, con l’obiettivo di tutelare il riposo, prevenire azioni criminose e furti in abitazione: in questi giorni – su indicazione dell’Amministrazione comunale – la polizia locale, coordinata dal comandante Luca Leone, ha esteso i controlli in fasce orarie particolarmente delicate, specialmente in ragione della stagione in corso.

Le prime attività di sicurezza urbana si sono concluse la settimana scorsa. Nell’ultimo mese, un’efficace novità è stata introdotta a supporto degli agenti: l’unità cinofila di Nicola Carrara, specializzata nel contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli proseguiranno dunque nel corso del periodo estivo di questo 2025.

