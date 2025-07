Primo piano

SENIGALLIA – Per quasi sei secoli i Greci sono stati i primi della classe: hanno inventato un continente dandogli un nome — Europa —, un modo di pensare fuori dagli schemi religiosi — la filosofia — e perfino un modo di costruire seguendo regole ferree, tanto iconico da chiamarsi ancora oggi architettura classica (mica per caso, eh).

Ma non si sono fermati lì: hanno insegnato al mondo come ci si diverte, inventando il teatro, le Olimpiadi, l’epica e pure la grammatica.

Eppure, anche loro, troppo sicuri di sé e abituati a snobbare persiani, celti e punici (bollati come popolacci di serie B dal loro mentore Aristotele), si sono fatti fregare dai Romani: desolatamente rozzi, ostinatamente determinati e — diciamolo — schifosamente eterosessuali.

La distruzione di Corinto nel 146 a.C. fu l’11 settembre della Grecia. Le poleis persero di colpo autonomia e centralità. A quel punto succede qualcosa di strano: la classe dirigente capisce che il mondo sta finendo… e decide di prenderla con filosofia. Letteralmente. Nasce così l’epicureismo: niente più politica, niente più guerre, niente più agorà; solo amici fidati, un giardino tranquillo e l’atarassia come nuovo ideale di vita.

Una lezione quanto mai attuale su come una civiltà possa affrontare la propria eutanasia a testa alta — possibilmente con un grappolo d’uva penzolante sulle labbra.

Guido Damini, cremonese, classe ’95, “storico da bar” specializzato nella narrazione di disfatte epiche, senza mai abbandonare la leggerezza e l’ironia che lo contraddistinguono. È laureato cum laude in storia moderna.

Dal 2021 cura la rubrica “Guido nella storia” in onda con Andrea e Michele su Radio Deejay e conduce il podcast “Le Caporetto degli altri”, serie prodotta da One Podcast, dedicata al lato meno trionfante della storia di popoli e condottieri immortalati nel fragore delle loro sconfitte.

Attraverso la sua divulgazione Guido coltiva una missione difficile e grandiosa: cambiare per sempre, in Italia, il racconto di guerre, personaggi e imprese del passato. Perché l’idea di storia di Guido è quella di uno show che restituisca il senso generale delle cose, una materia da aprire alla gente attraverso l’immediatezza e l’ironia. Preferibilmente, prendendo qualcuno per i fondelli. Una Storia che, attraverso la leggerezza della comunicazione, possa fornire a tutti le chiavi per un’analisi intelligente del presente.

Link audio https://www.deejay.it/programmi/andrea-e-michele/highlights/guido-damini-ilprimo-giorno-del-ringrazimento-della-storia/

https://open.spotify.com/episode/0NoR6UkSfZT5UzQ7Ikad3y

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09