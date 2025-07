Saronnese

GERENZANO – Sono stati completati nei giorni scorsi gli interventi di manutenzione sui defibrillatori pubblici presenti a Gerenzano. L’amministrazione comunale ha provveduto alla sostituzione delle piastre e delle batterie in scadenza, garantendo così la piena efficienza di tutti i dispositivi in caso di emergenza.

Attualmente, tutti i defibrillatori semiautomatici (Dae) sono perfettamente funzionanti e pronti all’uso. L’intervento ha comportato una spesa complessiva di 2.335 euro.

Otto le postazioni pubbliche dove si trovano i Dae:

via Oratorio

via Berra (nei pressi dell’Ufficio Postale)

Parco degli Aironi

piazza A. da Giussano (area mercato)

palestra della scuola Papa Giovanni

palestra della scuola Enrico Fermi

in dotazione alla Polizia locale

presso la sede della Protezione civile

Inoltre, il Comune ha annunciato che nel mese di ottobre 2025 sarà organizzato, in collaborazione con SOS Uboldo, un corso gratuito di rianimazione cardiopolmonare (Rcp) e utilizzo del defibrillatore. Il corso sarà aperto a tutta la cittadinanza: un’occasione importante per acquisire competenze fondamentali che possono fare la differenza in situazioni di emergenza.

