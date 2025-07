Città

SARONNO – Obiettivo Saronno interviene con alcune riflessioni e domande rivolte all’Amministrazione comunale in merito alla pianta caduta al parco dell’ex Seminario e che ha ammaccato il palco. L’albero è stato rimosso dall’Amministrazione ma dalla lista civica indipendente restano molto dubbi e si attendono risposte.

“Non si tratta di una semplice ammaccatura ad un’opera ancora mai usata, ma di una tragedia sfiorata; un forte avvertimento che la giunta Pagani non può ignorare per la sicurezza dei saronnesi.

Un albero è caduto sul palco dell’Ex Seminario, ma poteva benissimo cadere sulle teste dei saronnesi.

Quando la ex-giunta Airoldi, di cui faceva parte anche l’attuale sindaco Pagani, ha deciso di edificare un palco in mezzo a un parco con alberi secolari impiegando sonori soldi del PNRR ha dimenticato di prendere in considerazione due fattori importanti:

Quando si fanno lavori di scavo spesso si danneggiano in maniera estesa le radici degli alberi che stanno vicino, indebolendoli e rendendoli meno resistenti ai temporali. Gli alberi, infatti, hanno radici molto estese proprio per avere stabilità e resistenza ai venti; distruggerle per far posto ad una colata di cemento è il primo tassello di una tragedia sfiorata.

Il clima sta cambiando: chicchi di grandine grandi 12 cm come quelli del 2023 non si erano mai visti. Eventi estremi come temporali con forti raffiche di vento stanno diventando più frequenti e più forti. Ondate di calore inoltre mettono a dura prova il nostro patrimonio verde, stressandolo e rendendolo meno resistente (e più propensi a cadere).

Con queste premesse sembra abbastanza incauta l’idea di tagliare alberi e cementificare il parco dell’Ex Seminario per mettere un palco sotto alberi che possono cadere sulla testa delle persone, sia perché danneggiati dagli stessi lavori, sia perché minacciati da eventi climatici sempre più estremi.

Almeno ci si aspettava che questi pericoli venissero compresi e si mettessero in atto procedure di sicurezza per evitare tragedie, come ad esempio effettuare una attenta ricognizione della salute degli alberi dopo ogni evento temporalesco o fissare dei limiti di vento oltre i quali occorre sospendere gli eventi programmati all’Ex Seminario.

Un albero che cade infatti dà segni premonitori: non è in salute, le radici sono sollevate dal terreno; insomma lo si vede prima se un albero ha intenzione di “appoggiarsi” al palco. Ma non è stato visto.

Per cui chiediamo:

Sono stati i lavori di edificazione del palco a danneggiare l’albero che è caduto?

Gli altri alberi come stanno?

Quali interventi saranno messi in atto per evitare che un albero (o un ramo) possano cadere sul pubblico?

Attendiamo preoccupati queste risposte, anche perché i lavori previsti in Villa Gianetti potrebbero danneggiare irreparabilmente le radici di alberi storici saronnesi, mettendoci nella stessa situazione di pericolo: errare è umano, perseverare sarebbe diabolico.

