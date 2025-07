ROVELLASCA – Un incendio scoppiato nella serata di ieri, domenica 20 luglio, ha causato un blackout in una parte del paese e richiesto l’intervento urgente dei soccorritori. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 23 in una cabina elettrica situata in via Carugo, nei pressi del parco pubblico, generando non solo un’interruzione della fornitura elettrica ma anche un intervento di emergenza per una persona rimasta bloccata in un ascensore.

A raggiungere rapidamente il luogo dell’incendio sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato da un probabile sovraccarico della rete elettrica.

Sul posto, insieme ai pompieri, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Turate, la protezione civile di Rovello Porro e il sindaco Sergio Zauli, che ha seguito da vicino le operazioni.

I tecnici di Enel sono entrati in azione per il ripristino dell’energia elettrica, riportando la situazione alla normalità nel corso della notte.

